04.06.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині гасили пожежу на відкритій території

3 липня стався спалах у Чугуївському районі, на ліквідацію вогню прибули рятувальники.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

О 12:31 Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу на відкритій території в Чугуївському районі Харківщини.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що поблизу Балакліївського шосе горить суха трава на площі 2,5 га, є загроза розташованим поруч дачним будинкам.

Пожежу було о 14:30 локалізовано та о 14:40 – остаточно ліквідовано. Люди не постраждали.

На місці події працювали 5 вогнеборців Луганського гарнізону та 1 од. техніки.



