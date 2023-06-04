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04.06.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині гасили пожежу на відкритій території

3 липня стався спалах у Чугуївському районі, на ліквідацію вогню прибули рятувальники.

пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
О 12:31 Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу на відкритій території в Чугуївському районі Харківщини.
 
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що поблизу Балакліївського шосе горить суха трава на площі 2,5 га, є загроза розташованим поруч дачним будинкам.
 
Пожежу було о 14:30 локалізовано та о 14:40 – остаточно ліквідовано. Люди не постраждали.
 
На місці події працювали 5 вогнеборців Луганського гарнізону та 1 од. техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через пожежу евакуювали людей.
 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
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