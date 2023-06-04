04.06.2023 10:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині через пожежу евакуювали людей

Займання сталося у селищі міського типу Слобожанське.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Повідомляється, що 3 липня о 10:06 сталася пожежа у Чугуївському районі. У п'ятиповерховому житловому будинку з усіх віконних отворів та під'їзду йшов густий дим, полум’ям було охоплено перший поверх, вогонь перекидався на верхні поверхи.

Горіла кімната на площі 30 кв. Рятувальники вивели на свіже повітря 10 людей, з яких 3 дитини.

Вогонь було ліквідовано об 11.02.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріли Харківської області сталися пожежі.



