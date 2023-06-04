04.06.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Через обстріли на Харківщині сталися пожежі

Протягом доби з 3 червня по 4 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що 3 червня о 6:35 рятувальники виїхали на гасіння пожежі до села Петропавлівка. Снаряд влучив на територію приватних домоволодінь. Горіли господарчі споруди на площі 350 кв.м. Пожежники загасили вогонь о 10:10. Жертв та постраждалих немає.

Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 12:05 на території одного з сільськогосподарських підприємств у селі Івашки, Богодухівскього району. Її площа склала 1500 кв.м. Тут також обійшлось без жертв. Пожежу ліквідовано силами 52-ї ДПРЧ та рятувальниками Луганського гарнізону ДСНС.

Загалом рятувальниками за добу здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці у Харківській області виявили порушників правил дорожнього руху.



