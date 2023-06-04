04.06.2023 09:05 Віталій Хінєвіч
Вранці 4 червня ворог обстріляв райони Харківської області
Протягом минулої доби обстрілів у місті Харків не зафіксовано.
Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Сьогодні вранці ворог вкотре масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.
Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв.
Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди. Також у с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми.
У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки та автомобіль.
Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що правоохоронці у Харківській області виявили
порушників правил дорожнього руху.
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