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04.06.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

Вранці 4 червня ворог обстріляв райони Харківської області

Протягом минулої доби обстрілів у місті Харків не зафіксовано.


Фото з відкритих джерел
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Сьогодні вранці ворог вкотре масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди. 
 
Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв.
 
Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.
 
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди. Також у с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми. 
 
У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки та автомобіль.
 
Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці у Харківській області виявили порушників правил дорожнього руху.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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