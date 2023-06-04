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04.06.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці у Харківській області виявили порушників правил дорожнього руху

До поліцейських Харківщини протягом доби звернулось 1118 громадян.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 1625 транспортних засобів.
 
Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 6 – за перевищення швидкості.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 50 осіб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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