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04.06.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гатище Харківщини.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.
 
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 2 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 97 вибухових предмети.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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