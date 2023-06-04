04.06.2023 07:30

5 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.





Всесвітній день охорони навколишнього середовища було засновано відповідно до резолюції, ухваленої у червні 1972 року на Стокгольмській конференції з проблем навколишнього середовища. Святкування цього Дня розраховане на те, щоб пробудити у кожній людині бажання сприяти охороні навколишнього середовища.



Щороку це свято відбувається під певним девізом, тема Дня та місце проведення основних міжнародних заходів визначається представниками ООН.



Тема Всесвітнього дня довкілля 2023 року – Вирішення проблеми забруднення пластиком



Щорічно у світі виробляється понад 400 млн. тонн пластику, половина якого призначена для одноразового використання. Із них менше 10 відсотків переробляється.



За оцінками, 19-23 млн тонн щорічно опиняються в озерах, річках та морях.



Мікропластик - крихітні пластикові частинки діаметром до 5 мм - потрапляє в їжу, воду та повітря. За оцінками, кожна людина на планеті споживає понад 50 тис. пластикових частинок на рік — і набагато більше, якщо врахувати вдихання.



Викинутий або спалений одноразовий пластик шкодить здоров'ю людини та біорізноманіттю, а також забруднює усі екосистеми від вершин гір до дна океану.



Маючи доступні наукові дані та рішення для боротьби з проблемою, уряди, компанії та інші зацікавлені сторони мають збільшити масштаби та прискорити дії для вирішення цієї кризи.

Прикмети дня

У народі цей день ще називають «огірковиком» та «конопляником», оскільки він вважається найбільш вдалим для посадки цих культур.

Що не можна робити 5 червня

Не варто розпочинати нові та серйозні справи. Вважається, що починання не дадуть очікуваного результату.

Також цього дня

У 1723 році з'явився на світ Адам Сміт, шотландський економіст, філософ-етик, один із основоположників сучасної економічної теорії та «перший чоловік» із студентських анекдотів.



1898 – народився Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет та драматург.



1910 – перший політ літаком вітчизняної конструкції здійснив у Києві його творець, професор політехнічного інституту, князь А.С.Кудашев. Через 11 днів там же підняв у повітря свій літак студент І.І.Сікорський, а 19 червня в Гатчині літаком конструкції інженера Я.М.Гаккеля злетів В.Ф.Булгаков.



1931 – у Харкові відкрито стадіон «Динамо». Тоді це був найбільший стадіон в Україні. До війни на стадіоні проходили матчі харківських команд «Динамо» та «Спартак» у чемпіонаті СРСР із футболу.



1945 – воєначальники союзних держав Жуков, Ейзенхауер, Монтгомері та Латр де Тассіньї підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади урядами СРСР, США, Великобританії та Франції. Тоді ж і поділ Берліна.



1951 – представник покоління перших американських автомобільних дизайнерів Гордон Бюріг запатентував машину з верхніми панелями, що знімаються. У 1968 ідея була втілена в автомобілі Chevrolet Corvette Stingray.



1971 – народився Марк Волберг, американський кіноактор, фотомодель та співак, раніше відомий як реп-музикант Маркі Марк (Marky Mark).



1977 - у продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II.



1981 – вперше описано смертельне захворювання на СНІД. Це зробив у своїй публікації доктор Майкл Готтліб із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.



1990 – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату та обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.



1998 – запущено Open Directory Project (ODP, Відкритий Каталог (ODP)), також відомий як dmoz (від одного зі своїх перших доменних імен directory.mozilla.org) – багатомовний вільний каталог посилань на сайти всесвітньої павутини, що належить AOL, підтримуваний інтернет- співтовариством добровільних редакторів.



2006 – Сербія проголосила незалежність. Державне об'єднання Сербія та Чорногорія остаточно ліквідовано.



2010 - фахівці NASA припустили, що американська автоматична міжпланетна станція Кассіні виявила на супутнику Сатурна Титані ознаки життя.

Іменини відзначають:

Андрій, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Олександр, Петро, Роман, Федір, Яків.



