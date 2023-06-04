04.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Реалізуйте свій потяг до спілкування - і у вас буде шанс досягти від оточуючих того, чого ви давно прагнули. Можливі перспективні знайомства, укладання контрактів, налагодження чи зміцнення ділових зв'язків.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну ніщо так протипоказано, як шопінг. Невинний, здавалося б, похід за покупками цього дня може обернутися великою діркою у бюджеті. Якщо ж Овен все ж таки ризикне вирушити по магазинах, то йому не заважає взяти з собою когось міцніше, щоб тримав його за руки перед прилавком. Зате у Овна здорово виходитиме заражати оточуючих своїми ідеями та планами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець відчуватиме явну нестачу ініціативності. Яких би цілей він не ставив перед собою цього дня, до їх реалізації можуть так і не дійти руки. Якщо Телець не хоче, щоб день пройшов даремно, то йому не варто покладатися на власну активність. Набагато краще віддати ініціативу комусь енергійнішому, тримаючись у його фарватері. І все влаштовується само собою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Емоції Близнюків нарешті вирвуться на волю! Обережніше: почуття цього дня цілком можуть запаморочити голову. І не тільки вам, а й ще комусь поруч із вами. Втім, що цінно, емоції Близнюків будуть забарвлені головним чином у позитивні кольори, тому можна занадто не обережнювати. Цього дня ви матимете можливість відірватися на повну.

Рак (22 червня – 23 липня)

У Рака можливі незаплановані придбання та витрати. Втім, не треба цього боятися – зірки схиляють Рака підходити до питання фінансових витрат вдумливо та обачно. Тож покупки навряд чи обернуться діркою у вашому бюджеті. А ось користі вони можуть принести чимало.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має сам стати ковалем свого щастя! І не лише свого. Навколишні самі тягнуться до нього, віддаючи ініціативу до його рук. Емоції Лева обіцяють бути позитивними та заразливими (у хорошому сенсі цього слова), а його задуми та плани – цікавими. Взагалі, цей день вкрай сприятливий для нових знайомств та реалізації практично будь-яких задум Лева.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має всі шанси досягти бажаного – чого б вона не побажала! Добившись, Діва вже не випустить це зі своїх чіпких рук. І не надумайте заважати Діві - в досягненні мети вона не зупиниться ні перед чим і переступить через будь-кого. Втім, уникнути конфлікту з Дівою легко: досить просто не вставати в неї на шляху і не ставити ціпки в її колеса.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

терезам не заважає приймати рішення трішки швидше! День надасть їм чимало щасливих шансів як у справах, так і у коханні. Але Терези будуть схильні так довго зважувати і міркувати, що шанси ці можуть дуже прикро зникнути. Щоб не шкодувати про втрачені можливості, не забувайте: надто багато думати шкідливо. Потрібно думати руками, а не головою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон як ніколи матиме шанс і настрій витратити свої гроші справді з толком. Можливо, йому доведеться обійти всі магазини в окрузі та провести перед прилавками чимало годинників. Тим не менш, куплені речі будуть реально потрібними, а за співвідношенням ціни та якості просто ідеальними.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець не раз отримає можливість блиснути своїми талантами, показавши себе у найвигіднішому світлі. Інша річ, що перегинати ціпок тут теж не варто. Буває достатньо однієї вдалої думки чи жарту, щоб привернути до себе увагу. Цей день Стрільцю можна використовувати для того, щоб завести корисні знайомства, заразити оточуючих своїми ідеями або навіть знайти спонсора для реалізації власних проектів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг навряд чи втримається від спокуси купити в будинок якусь нову дрібничку. Якщо не хочете стати жертвою активного шопінгу, звертайте менше уваги на рекламні слогани та поради друзів. Довірливість Козерога до будь-якої реклами може виходити за всі розумні рамки, досягаючи рівня абсолютної наївності та виснажуючи гаманець!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Єдине, що може завадити Водолію здійснити свої плани, то це власна неорганізованість. Більше того, неорганізованість Водолія раз у раз плутатиме карти не тільки йому самому, а й оточуючим. Чи треба говорити, що оточуючі спасибі йому за це не скажуть? Саме тому Водолію краще не влазити в чужі справи, а спробувати навести лад у власних.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам не заважає уважніше дивитися собі під ноги, тому що можливість знайти на дорозі гроші дуже висока. Втім, гроші чекають на них не лише під ногами. У Риб як ніколи високий шанс обернути будь-яку справу до своєї вигоди. Користуючись своїм красномовством, вони легко можуть знайти не лише союзників, а й навіть спонсорів, які готові профінансувати їхні починання.



