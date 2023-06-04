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04.06.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 4 червня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+22°C (відчувається як +17°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст. Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +24°...+20°C (відчувається як +22°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст. Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +17°...+14°C (відчувається як +15°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст. Магнітні бурі У суботу, 3 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні Народні прикмети Комахи гудуть — на хорошу погоду. Зозулі кують — до потепління. Наші пращури помітили, якщо цього дня йде дощ, осінь буде дощовою. Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою".
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+14°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+20°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+14°C (відчувається як +18°C). Вітер  північний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У неділю, 4 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Якщо вітер дме з півночі, найближчі дні пройдуть без опадів.
За співом солов’я на світанку судять про погоду — якщо пісня радісна, то буде тепло.
Сильний туман і рясні роси — до врожаю.
Якщо з’явилося багато оводів та павуків, то буде багатий урожай огірків.
Чорні кола навколо зірок — до негоди.
Якщо увечері голосно квакають жаби, буде вітряно.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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