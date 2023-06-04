Прогноз погоди у Харкові на 4 червня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У неділю, 4 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Якщо вітер дме з півночі, найближчі дні пройдуть без опадів.
За співом солов’я на світанку судять про погоду — якщо пісня радісна, то буде тепло.
Сильний туман і рясні роси — до врожаю.
Якщо з’явилося багато оводів та павуків, то буде багатий урожай огірків.
Чорні кола навколо зірок — до негоди.
Якщо увечері голосно квакають жаби, буде вітряно.
Реалізуйте свій потяг до спілкування - і у вас буде шанс досягти від оточуючих того, чого ви давно прагнули. Можливі перспективні знайомства, укладання контрактів, налагодження чи зміцнення ділових зв'язків.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
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