04.06.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 4 червня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+14°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+20°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+14°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У неділю, 4 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Якщо вітер дме з півночі, найближчі дні пройдуть без опадів.

За співом солов’я на світанку судять про погоду — якщо пісня радісна, то буде тепло.

Сильний туман і рясні роси — до врожаю.

Якщо з’явилося багато оводів та павуків, то буде багатий урожай огірків.

Чорні кола навколо зірок — до негоди.

Якщо увечері голосно квакають жаби, буде вітряно.



