04.06.2023 00:31 Рита Парфенова

4 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.







Першого червня 2021 року Верховна Рада встановила 4 червня Днем пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.



Понад 1482 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії з 24 лютого 2022 року. Станом на ранок 3 червня 2023 року 484 дитини загинули та понад 998 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці…



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4 червня також відзначають Міжнародний день боротьби з карієсом. Його заснували з ініціативи стоматологів, щоб звернути увагу людей на проблему стану зубів.



Вчені з’ясували, що карієс є найпоширенішим хронічним захворюванням у світі. Щоб зберегти зубну емаль та здоров’я, стоматологи радять регулярно чистити зуби, а також зменшити кількість цукру та газованих напоїв.



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Цього року 4 червня відзначають Трійцю — одне з дванадцяти найголовніших свят у житті православних християн. Трійця вважається одним із найважливіших релігійних свят нарівні з Різдвом та Великоднем. Свято встановлено на честь Пресвятої Трійці: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. В Україні Трійця – державне свято.



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В Україні в першу неділю червня відзначають День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.

Також цього дня

У 469 році до н. народився Сократ, давньогрецький філософ.



1070 – у Франції винайдено сир Рокфор.



1800 – у Вашингтоні завершено будівництво Білого дому, і до нього в'їхали перші жителі: президент Джон Адамс із дружиною.



1863 – народився Владислав Городецький (справжнє ім'я – Лешек Дезідерій Владислав Городецький), відомий український та польський архітектор. Працював переважно у Києві, після еміграції у 1920 році – у Тегерані. В Україні Городецький збудував понад 30 будівель. У Києві це будівля Національного художнього музею України, костел Святого Миколая, кераїмська кенаса, Будинок химер та інші споруди.



1896 - випробування першого автомобіля, побудованого Фордом, було затримано на годину, тому що виявилося, що автомобіль ширший, ніж двері цеху, в якому його створювали.



1937 – для зручності покупців у супермаркеті вперше з'явилися візки. Цю ідею реалізував у магазині Humpty Dumpty в Оклахома Сіті власник мережі бакалійних торгових точок Сільван Голдман. Перший візок був зроблений зі складного стільця, до якого прикрутили коліщатка і кошик.



1975 – народилася Анджеліна Джолі, американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброї волі ООН. Власниця премії «Оскар», трьох премій «Золотий глобус» та двох «Премій Гільдії кіноакторів США».



1999 – вперше виявлено вірус "Worm.ExploreZip", що вразив тисячі комп'ютерів світу.



2014 – Офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь».

Іменини відзначають:

Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Тадей, Федір, Яків.



