03.06.2023 11:59 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 2 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 97 вибухових предмети.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

2 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 9 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також біля 11 км ліній електропередач, 470 м газопроводу.

Саперами виявлено та знешкоджено 97 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 159 саперів та 63 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2620 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1796,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 62 тис. 427 ВНП. Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 2 червня трапилось два нещасних випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.



