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03.06.2023  09:53   Рита Парфенова

Мінна небезпека у Харківській області: за добу загинули двоє людей, четверо поранені

Протягом доби 2 червня трапилось два нещасних випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.

обережно міни

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.

У Богодухівському районі на невідомому ВНП підірвалася ціла сім’я. Люди рухались ґрунтовою дорогою в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине, коли їхній автомобіль натрапив на міну. Жінка 37 років загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик зазнали важких поранень.

В Ізюмському районі у лісі біля с. Сулигівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік. Він загинув відразу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 29 населених пунктів Харківщини потрапили під мінометні та артилерійські обстріли.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, вибух, харків
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