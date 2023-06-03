03.06.2023 09:20 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 3 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїзджали на гасіння пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 червня.

Дві пожежі сталися внаслідок військової агресії рф.



2 червня о 08:28 пожежу спричинив обстріл села Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного домоволодіння. Зайнявся будинок на площі 100 кв.м. Вогнеборці МПК-Вільча, які виїхали на гасіння пожежі, загасили вогонь вже о 10:00. Жертв та постраждалих немає.



Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 22:22 на території одного з підприємств у м. Вовчанську. Її площа склала 250 кв.м. Тут також обійшлось без жертв. Пожежу ліквідовано силами 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та МПК-Вільча.



О 18:40 рятувальники 44-ї ДПРЧ провели обстеження території селища Ківшарівка, де була вражена житлова 9-типоверхівка. Внаслідок удару загинуло 2 особи і 4 зазнали поранень, серед них 3-річна дитина.



Протягом доби з 2 по 3 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 29 населених пунктів Харківщини потрапили під мінометні та артилерійські обстріли.







