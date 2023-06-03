03.06.2023 08:59 Рита Парфенова

Ворог вранці обстріляв Харківщину. Загинув цивільний чоловік

Протягом доби з 2 по 3 червня на Харківщині внаслідок обстрілів військовими рф загинули трое мирних жителів. Ще отримали поранення шестеро людей, серед яких трирічний хлопчик.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, 67-річний житель села Івашки Богодухівського району загинув внаслідок мінометного обстрілу близько 04:30 ранку 3 червня. Мінометним обстрілом у селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також завдано руйнацій об'єкту цивільної промисловості.



Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.



У селі Лиман Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа.



У селі Олександрівка Богодухівського району також внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок.



Внаслідок чергового удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули – 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та 3-річний хлопчик.



Внаслідок танкового обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 29 населених пунктів Харківщини потрапили під мінометні та артилерійські обстріли.



