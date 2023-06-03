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03.06.2023  08:20   Рита Парфенова

Три десятки міст та сел Харківської області опинилися під мінометним та артилерійським вогнем армії рф

Щонайменше 29 населених пунктів Харківщини потрапили під мінометні та артилерійські обстріли.

війна в україні
 
Про це повідомили РЕДПОСТ в Генштабі ЗСУ, додавши що військові рф завдали авіаційних ударів в районі села Огірцевого на Чугуївщині.
 
Станом на ранок 3 червня бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

  • Уди,
  • Козача Лопань,  
  • Ветеринарне,
  • Козача Лопань,
  • Гоптівка,
  • Пильна,
  • Зелене,
  • Верхня Писарівка,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Гатище,
  • Плетенівка,
  • Вовчанськ,
  • Зибине,
  • Рибалкине,
  • Бударки,
  • Землянки,
  • Чугунівка,
  • Одрадне.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали

  • Тополі,
  • Дворічанське,
  • Кам’янка,
  • Фиголівка,
  • Дворічна,
  • Кутьківка,  
  • Кислівка,
  • Табаївка,
  • Котлярівка,
  • Берестове.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти 2 червня близько 17:05 вдарили ракетами по Чугуївському району.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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