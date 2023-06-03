Три десятки міст та сел Харківської області опинилися під мінометним та артилерійським вогнем армії рф

Щонайменше 29 населених пунктів Харківщини потрапили під мінометні та артилерійські обстріли.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали
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Зірки проти ризикованих експериментів. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою. Сьогодні це працює у всіх сферах життя.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, хоча вдень можлива недовга хмарність. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.
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