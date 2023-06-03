03.06.2023 07:30 Рита Парфенова

3 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 червня 2018 року вперше відзначався Всесвітній день велосипеда.



Всесвітній день велосипеда



Простий в управлінні, доступний за ціною, надійний, екологічно чистий. Він допомагає зміцнювати фізичне та психічне здоров'я. Так у резолюції описано велосипед – засіб пересування, яким людство користується вже 200 років.



Це свято, на думку ООН, закликає держави-члени приділяти особливу увагу велосипедній тематиці, підвищувати безпеку дорожнього руху, пропагувати, просувати і формувати в суспільстві культуру їзди на велосипеді.

Прикмети дня

Дівчата не заплітали коси, щоб волосся росло довгим і красивим. Також вони молилися святій Олені, щоб та подбала про їхню долю.



Раніше у цей день сіяли льон.

Що не можна робити 3 червня

Цього дня радять виключити одяг темних тонів, щоб життя було яскравим та радісним.

Також цього дня

О сьомій годині вечора 1527 року почалася велика пожежа у Львові, яка знищила всю готичну забудову міста.



1638 – почалася Жовнинська битва – вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти польського війська під час повстання Острянина.



1761 – народився Генрі Шрапнель, англійський офіцер, який винайшов розривний артилерійський снаряд із картковими кулями. За свій винахід Генрі Шрапнель був гідно винагороджений: 1 листопада 1803 року він отримав звання майора, потім 20 липня 1804 року він був зроблений у звання підполковника, в 1814 році йому було призначено грошове утримання від британського уряду в розмірі 1200 фунтів на рік. він був зроблений генералами.



1785 – французький повітроплавець Франсуа Бланшар продемонстрував у Лондоні сконструйований ним парашут для стрибків із повітряної кулі. Сам Бланшар випробувати свій винахід не наважився і з висоти 300 м скинув собаку на парашуті. Тварина, яку скинули з повітряної кулі на 300-метровій висоті, благополучно приземлилася.



1814 – народився Федір Холодний, український музикант, бандурист, кобзар



1837 – під Лондоном було відкрито перший у світі іподром для перегонів із перешкодами.



1863 – народився Євген Петрушевич, президент ЗУНР (помер 1940).



1869 – відкрито рух Курсько-Харківсько-Азовською залізницею. Південна залізниця, насамперед Курсько-Харково-Азовська – одна із найстаріших залізниць Російської Імперії (1869) та одна з найбільших доріг нинішньої України. Її протяжність становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Географічне положення та конфігурація напрямків та ділянок дороги надають їй великого транзитного значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією та сільським господарством – це шість областей із населенням близько 20 мільйонів осіб. Зазначимо, що дорога включає управління ПЗ на привокзальній площі Харкова, яке в свою чергу є пам'яткою архітектури, а також позакласну пасажирську станцію Харків-Пасажирський з вокзалом Південний та багато іншого.



1928 – народився Костянтин Степанков, український актор театру та кіно («Два місяці, три сонці», «З небес на землю», «Легенда про княгиню Ольгу», «Ярослав Мудрий», «Вавилон ХХ», «Гадюка»). Чоловік Ади Роговцевої.



1946 – в Угорщині в умовах гіперінфляції були випущені банкноти на суму егімільярд (мільярд мільярдів) угорських пенге (перекладається як «дзвінка монета», була введена в 1925). Проіснує пенге недовго – вже першого серпня того ж року її змінить форинт і буде проведено деномінацію. Один форинт у серпні 1946-го коштував 400 октильйонів пенге, тобто 400 тисяч мільярдів мільярдів (або 400, помножене на 10 у 28-му ступені пенге).



1950 – народилася Сюзі Куатро, рок-співачка.



1954 – у Сахарі виявлено гробницю давньоєгипетського фараона Санхета (приблизно 2570 до н.е.).



1970 – синтезовано перший штучний ген.



1980 – внаслідок помилки американського комп'ютера, який повідомив про радянський ядерний напад, у США оголошено ядерну тривогу. Збій дав один із комп'ютерів системи NORAD (Північноамериканське Командування Авіакосмічної оборони / North American Aerospace Defense Command). Протягом десяти хвилин світ перебував на краю ядерної війни. Як з'ясувалося пізніше, причиною збою став дефектний чіп вартістю 46 центів.



2004 – у брюссельському передмісті Уккел відкрився найглибший у світі плавальний басейн, названий на честь знаменитого жуль-вернівського персонажа, «Немо 33» – його глибина становить 33 метри.



2006 – парламент Чорногорії проголосив незалежність країни.



2010 – розпочався третій етап проекту Марс-500.



2017 – почала діяти інтернет-соціальна мережа Ukrainians.

Іменини відзначають:

Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Федір, Ярослав.



