Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 3 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харкову 0,12-0,14 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,14 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 2 червня.
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Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, хоча вдень можлива недовга хмарність. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.
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