03.06.2023 10:55 Рита Парфенова

Подорожчання електроенергії в Україні: поради, як заощадити на оплаті

З 1 червня майже вдвічі в Україні зріс тариф на електроенергію. У той же час залишається так званий нічний тариф, який нижчий за звичайний.





Про особливості нічного тарифу та як реально заощадити за його допомогою, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна.



Цього тижня Кабінет міністрів підняв ціни на електроенергію для населення. Тарифи було підвищено через підготовку енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогі ремонти після російських атак.



Вартість кіловат-години визначена на рівні 2,64 гривні.



До цього діяла наступна схема:

1,44 гривень за кВт-год при споживанні менше 250 кВт-год на місяць

1,68 гривень за кВт-год при споживанні понад 250 кВт-год на місяць

З 1 червня більше не діє диференціація цін залежно від обсягу.

Нічний тариф залишається

Міністр енергетики Герман Галущенко, оголошуючи здорожчання електроенергії, запевнив, що нічний тариф залишається. Він діє в період з 23:00 до 07:00 та оплачується за ставкою вдвічі нижчою. Тобто:

з 23:00 до 07:00 - 1,32 грн/кВт-год

з 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-год

Це дає змогу заощадити на сплаті. Наприклад, якщо сім'я споживає 400 кВт-год електроенергії на місяць, то з 1 червня буде сума трохи більше 1050 гривень.



Якщо половина цього обсягу переноситься на ніч, то за наявності двозонного лічильника треба буде сплатити близько 790 гривень. А це економія 260 гривень на місяць.



Досягти такої економії можна, якщо включати енерговитратні прилади у нічний час. Але особливо нічний тариф вигідний тим, у кого електричне опалення. Обсяги споживання тут залежать від опалювальної площі, але в середньому в Україні такі сім'ї використовують до 1000 кВт-год на місяць.

Як пересунути споживання на ніч, не обмежуючи себе в комфорті?

На нічний час можна перенести роботу обігрівача, бойлера, пральної та посудомийної машини, хлібопічки, мультварки тощо.



Як правило, на сучасній техніці є функція відкладеного старту. З її допомогою прилади можна налаштувати на автоматичний запуск після 23:00.



Крім того, існують так звані "розумні розетки". Вони дозволяють автоматично вмикати та вимикати прилади у потрібний час. Все що для цього треба - підключити до них розетку та налаштувати відповідні години роботи.

Що треба для нічного тарифу

Облік такого тарифу можливий лише за наявності двозонного лічильника. Його можна придбати самостійно або у свого оператора мереж під час замовлення послуг із заміни лічильника.



У середньому його вартість знаходиться у діапазоні 1500-3000 гривень. Звідси випливає, що окупність займає близько року. Якщо ви споживаєте до 100 кВт-год на місяць, то термін окупності становитиме 2 роки.



Крім того, необхідно укласти двотарифний договір із постачальником електроенергії.

Для цього треба:

подати заяву до обленерго або його структурного підрозділу на встановлення двозонного лічильника (при собі мати паспорт, ІПН та договір з постачальником)

отримати новий договір та рахунок

оплатити встановлення лічильника

віднести лічильник для параметризації (програмування). За кілька днів видадуть відповідний акт

протягом 14 днів представник постачальника замінить лічильник

Тризонний лічильник ще кращий?

Тризонний тариф передбачає такі ставки:

з 23:00 до 07:00 застосовується коефіцієнт 0,4

ранковий та вечірній піки - з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - коефіцієнт 1,5

напівпіки - з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 - коефіцієнт 1

Тобто за 5 пікових годин доведеться заплатити вже за ставкою не 2,64 гривень за кВт-год, а 3,96 гривень.



Таким чином, для побутових споживачів ця система не дуже вигідна, оскільки зазвичай у такий час люди перебувають вдома, готують їжу до або після роботи, а також дивляться телевізор, перуть або прибирають пилососом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Балаклійського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Волвенкове Ізюмського району.



