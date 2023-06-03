Подорожчання електроенергії в Україні: поради, як заощадити на оплаті

З 1 червня майже вдвічі в Україні зріс тариф на електроенергію. У той же час залишається так званий нічний тариф, який нижчий за звичайний.
Про особливості нічного тарифу та як реально заощадити за його допомогою, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна.
Цього тижня Кабінет міністрів підняв ціни на електроенергію для населення. Тарифи було підвищено через підготовку енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогі ремонти після російських атак.
Вартість кіловат-години визначена на рівні 2,64 гривні.
До цього діяла наступна схема:
З 1 червня більше не діє диференціація цін залежно від обсягу.
Міністр енергетики Герман Галущенко, оголошуючи здорожчання електроенергії, запевнив, що нічний тариф залишається. Він діє в період з 23:00 до 07:00 та оплачується за ставкою вдвічі нижчою. Тобто:
Це дає змогу заощадити на сплаті. Наприклад, якщо сім'я споживає 400 кВт-год електроенергії на місяць, то з 1 червня буде сума трохи більше 1050 гривень.
Якщо половина цього обсягу переноситься на ніч, то за наявності двозонного лічильника треба буде сплатити близько 790 гривень. А це економія 260 гривень на місяць.
Досягти такої економії можна, якщо включати енерговитратні прилади у нічний час. Але особливо нічний тариф вигідний тим, у кого електричне опалення. Обсяги споживання тут залежать від опалювальної площі, але в середньому в Україні такі сім'ї використовують до 1000 кВт-год на місяць.
На нічний час можна перенести роботу обігрівача, бойлера, пральної та посудомийної машини, хлібопічки, мультварки тощо.
Як правило, на сучасній техніці є функція відкладеного старту. З її допомогою прилади можна налаштувати на автоматичний запуск після 23:00.
Крім того, існують так звані "розумні розетки". Вони дозволяють автоматично вмикати та вимикати прилади у потрібний час. Все що для цього треба - підключити до них розетку та налаштувати відповідні години роботи.
Облік такого тарифу можливий лише за наявності двозонного лічильника. Його можна придбати самостійно або у свого оператора мереж під час замовлення послуг із заміни лічильника.
У середньому його вартість знаходиться у діапазоні 1500-3000 гривень. Звідси випливає, що окупність займає близько року. Якщо ви споживаєте до 100 кВт-год на місяць, то термін окупності становитиме 2 роки.
Крім того, необхідно укласти двотарифний договір із постачальником електроенергії.
Тризонний тариф передбачає такі ставки:
Тобто за 5 пікових годин доведеться заплатити вже за ставкою не 2,64 гривень за кВт-год, а 3,96 гривень.
Таким чином, для побутових споживачів ця система не дуже вигідна, оскільки зазвичай у такий час люди перебувають вдома, готують їжу до або після роботи, а також дивляться телевізор, перуть або прибирають пилососом.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Балаклійського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Волвенкове Ізюмського району.
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