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02.06.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлюють електропостачання у Балаклійському районі

Фахівці Балаклійського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Волвенкове Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

Харківські енергетики
 
Як розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков, населений пункт залишався знеструмленим з березня минулого року.
 
"Працювали декілька тижнів. Відновили високовольтну лінію 10 кВ, відремонтували три підстанції. Зараз вже понад 50% села - зі світлом. Всього тут 75 точок обліку. Відновлювальні роботи продовжуються", - зазначив Олексій Вишняков.
 
За його словами, це єдиний населений пункт у Балаклійській громаді, що залишався повністю знеструмленим. Найближчим часом усі місцеві жителі будуть підключені.
 
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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