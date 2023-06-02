02.06.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлюють електропостачання у Балаклійському районі

Фахівці Балаклійського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Волвенкове Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков, населений пункт залишався знеструмленим з березня минулого року.

"Працювали декілька тижнів. Відновили високовольтну лінію 10 кВ, відремонтували три підстанції. Зараз вже понад 50% села - зі світлом. Всього тут 75 точок обліку. Відновлювальні роботи продовжуються", - зазначив Олексій Вишняков.

За його словами, це єдиний населений пункт у Балаклійській громаді, що залишався повністю знеструмленим. Найближчим часом усі місцеві жителі будуть підключені.



