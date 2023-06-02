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02.06.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Поліцейські повідомили подробиці трагедії з підривом авто на Харківщині

У Богодухівському районі на вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль, у якому перебували троє дітей.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 2 червня о 13:50 до правоохоронців надійшла інформація про те, що ґрунтовій дорозі біля села Леміщині підірвалися цивільні.
 
На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.
 
Встановлено, що між селами Лютівка та Леміщене на польовій дорозі під час руху підірвався автомобіль «ВАЗ». До медичного закладу у важкому стані було доставлено 35-річного чоловіка, 12-річного хлопчика та дівчат 12 та 15 років.
 
36-річна жінка від отриманих травм загинула на місці події.
 
Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив жінку похилого віку і вкрав у неї гроші.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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