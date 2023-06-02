02.06.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Поліцейські повідомили подробиці трагедії з підривом авто на Харківщині

У Богодухівському районі на вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль, у якому перебували троє дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 2 червня о 13:50 до правоохоронців надійшла інформація про те, що ґрунтовій дорозі біля села Леміщині підірвалися цивільні.

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що між селами Лютівка та Леміщене на польовій дорозі під час руху підірвався автомобіль «ВАЗ». До медичного закладу у важкому стані було доставлено 35-річного чоловіка, 12-річного хлопчика та дівчат 12 та 15 років.

36-річна жінка від отриманих травм загинула на місці події.

Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив жінку похилого віку і вкрав у неї гроші.



