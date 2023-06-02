    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік убив жінку похилого віку і вкрав у неї гроші
02.06.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік убив жінку похилого віку і вкрав у неї гроші

Раніше судима людина, перебуваючи у стадії алкогольного сп'яніння під приводом перевірки лічильників, прийшла до 83-річної жінки додому.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
24 травня правоохоронці Ізюмського району отримали інформацію від місцевих мешканців. Сусіди повідомили, що знайшли тіло жінки у ванній кімнаті зі слідами на обличчі.
 
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели комплекс першочергових слідчо-оперативних заходів, з’ясували коло контактів загиблої, опитали мешканців будинку.
 
У результаті проведених заходів було встановлено, що злочином причетний 26-річний неодноразово засуджений чоловік. Зловмисник, перебуваючи в стадії алкогольного сп'яніння, під приводом перевірки лічильників проник у будинок потерпілої.
 
Він напав на жінку похилого віку і завдав їй 12 ножових поранень.
 
Також було встановлено, що чоловік забрав у вбитої 40 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство)  та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статей чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 
 
Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканіць Харківщини, який розробляв бюджет окупаційної адміністрації, чекає суда за гратами.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 Надзвичайні події Харків'янка незаконно виписувала рецепти на купівлю наркотиків 31.05 Надзвичайні події Поліцейські на Харківщині виявили викрадача транспортних засобів 29.05 Надзвичайні події Жінка у Харківській області передавала ворогові дані про переміщення ЗСУ
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 