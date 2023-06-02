02.06.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік убив жінку похилого віку і вкрав у неї гроші

Раніше судима людина, перебуваючи у стадії алкогольного сп'яніння під приводом перевірки лічильників, прийшла до 83-річної жінки додому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

24 травня правоохоронці Ізюмського району отримали інформацію від місцевих мешканців. Сусіди повідомили, що знайшли тіло жінки у ванній кімнаті зі слідами на обличчі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели комплекс першочергових слідчо-оперативних заходів, з’ясували коло контактів загиблої, опитали мешканців будинку.

У результаті проведених заходів було встановлено, що злочином причетний 26-річний неодноразово засуджений чоловік. Зловмисник, перебуваючи в стадії алкогольного сп'яніння, під приводом перевірки лічильників проник у будинок потерпілої.

Він напав на жінку похилого віку і завдав їй 12 ножових поранень.

Також було встановлено, що чоловік забрав у вбитої 40 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статей чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.



