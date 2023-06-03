03.06.2023 13:02 Рита Парфенова

Санітарні лікарі розповіли про стан водоймищ Харкова: де не рекомендується купатися

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України надав результати дослідження якості води в місцях масового відпочинку населення у місті Харків.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланнм на обласний лабцентр, лабораторним контролем охоплено 13 пляжів на території м. Харкова та області.



Станом на 1 червня 2023 року забороненими для купання визначені 5 харківських пляжів, а саме:

Безлюдівське водоймище

Олексіївський лугопарк, р. Лопань

Удянський гідропарк, р. Уди

Основ’янське озеро

Петренківське водоймище

Встановлено, що у воді в межах акваторії цих пляжів вміст лактозопозитивних кишкових паличок знаходиться на рівні 6300-10000, що перевищує нормативне значення 5 000 на літр.



У зв’язку з цим наразі не рекомендуємо купання у цих водоймах. Результати санітарно-хімічних досліджень відповідають гігієнічним нормативам.



До того ж заборона купання діє у зв’язку з дією воєнного стану, неможливістю забезпечення укриття відпочиваючих біля водойм у разі повітряних тривог, враховуючи високий рівень забруднення територій, зокрема рекреаційних зон та безпосередньо самих водоймищ вибухонебезпечними предметами і, як наслідок, високу ймовірність нещасних випадків на необстежених територіях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 місць відпочинку населення на водних об’єктах визначено на Харківщині цьогоріч.











