03.06.2023 14:34 Рита Парфенова

Чи зростатимуть тарифи на електроенергію й далі, розповів міністр енергетики України

Тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться.





На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», повідомляє РЕДПОСТ.



За словами міністра, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком, але це рішення дозволить забезпечити українців електричною енергією протягом опалювального сезону.



«Ми робили все, щоб оминути підвищення тарифів. Але довелось ухвалити це вимушене рішення для того, щоб забезпечити електроенергією наших споживачів і пройти наступну зиму. Завдяки цьому рішенню ми бачимо, що є можливість провести ремонтну кампанію, стабілізувати енергосистему і відповідним чином підготуватися до наступного сезону», - зазначив він.



Міністр також повідомив, що наразі не йдеться про наступні етапи підвищення тарифів.



«Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і відповідним чином не рухати ціни надалі», - сказав він.



Герман Галущенко також наголосив, що незважаючи на чутки, немає ніяких підстав для віялових відключень споживачів.

Раніше РЕДПОСТ давав поради, як реально заощадити після підвищення тарифів на електроенергію.



