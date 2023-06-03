03.06.2023 15:41 Рита Парфенова
Подробиці загибелі чоловіка, який підірвався на міні на Харківщині, розповіли у поліції
Обставини загибелі мешканця Харківщини, який підірвався на вибуховому пристрої, встановлюють слідчі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про подію надійшло до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області 2 червня близько 17:00.
Попередньо встановлено, що постраждалий зі своїм знайомим їхали на автомобілі. Між селами Сулигівка та Довгеньке Ізюмського району у них зламалася автівка та 40-річний чоловік пішов у лісопосадку пошукати палицю. Там він наступив на невідомий вибуховий пристрій. В результаті підриву чоловік помер на місці від отриманих травм.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ізюмського РУП.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 2 червня трапилось два нещасних випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.
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