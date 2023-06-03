03.06.2023 15:41 Рита Парфенова

Подробиці загибелі чоловіка, який підірвався на міні на Харківщині, розповіли у поліції

Обставини загибелі мешканця Харківщини, який підірвався на вибуховому пристрої, встановлюють слідчі.

овідомлення про подію надійшло до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області 2 червня близько 17:00. Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, п

Попередньо встановлено, що постраждалий зі своїм знайомим їхали на автомобілі. Між селами Сулигівка та Довгеньке Ізюмського району у них зламалася автівка та 40-річний чоловік пішов у лісопосадку пошукати палицю. Там він наступив на невідомий вибуховий пристрій. В результаті підриву чоловік помер на місці від отриманих травм.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ізюмського РУП.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 2 червня трапилось два нещасних випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.



