03.06.2023 16:31 Рита Парфенова

У Харкові патрульні допомогли старенькій, яка зачинилася у квартирі й волала про допомогу

Літня жінка впала у власній квартирі й не могла самостійно підвестись кілька днів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 2 червня на планшет поліцейських надійшов виклик, де заявниця розповіла, що вже три доби не може зв'язатися з літньою жінкою, за якою доглядає, а двері у квартиру зачинені та власноруч вона їх відчинити не може.



Проте майже одразу жінка скасувала виклик, аби зайвий раз не відволікати поліцейських. Однак інспектори вирішили перевірити інформацію та розібратися в ситуації на місці.



Прибувши за адресою, поліцейські виявили заявницю, яка розповіла, що вхідні двері зачинені, а з середини в замку вставлений ключ. Патрульні обстежили прилеглу територію та через одне з вікон на підлозі помітили жінку, яка благала про допомогу. Інспектори викликали бригаду швидкої та за допомогою робочого інструменту змогли відчинити двері.



Зайшовши всередину, охоронці порядку виявили на підлозі жінку у безпорадному стані. Поліцейські одразу оглянули жінку, заспокоїли, вкрили ковдрою та контролювали її стан до приїзду швидкої.





Медики надали жінці кваліфіковану допомогу та разом з патрульними транспортували її до карети швидкої, яка ушпиталила громадянку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні прийшли на допомогу жінці.



