У Харкові патрульні допомогли старенькій, яка зачинилася у квартирі й волала про допомогу

Літня жінка впала у власній квартирі й не могла самостійно підвестись кілька днів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 2 червня на планшет поліцейських надійшов виклик, де заявниця розповіла, що вже три доби не може зв'язатися з літньою жінкою, за якою доглядає, а двері у квартиру зачинені та власноруч вона їх відчинити не може.
Проте майже одразу жінка скасувала виклик, аби зайвий раз не відволікати поліцейських. Однак інспектори вирішили перевірити інформацію та розібратися в ситуації на місці.
Прибувши за адресою, поліцейські виявили заявницю, яка розповіла, що вхідні двері зачинені, а з середини в замку вставлений ключ. Патрульні обстежили прилеглу територію та через одне з вікон на підлозі помітили жінку, яка благала про допомогу. Інспектори викликали бригаду швидкої та за допомогою робочого інструменту змогли відчинити двері.
Зайшовши всередину, охоронці порядку виявили на підлозі жінку у безпорадному стані. Поліцейські одразу оглянули жінку, заспокоїли, вкрили ковдрою та контролювали її стан до приїзду швидкої.
Медики надали жінці кваліфіковану допомогу та разом з патрульними транспортували її до карети швидкої, яка ушпиталила громадянку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні прийшли на допомогу жінці.
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Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, хоча вдень можлива недовга хмарність. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.
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