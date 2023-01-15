15.01.2023 16:43 Дмитро Колонєй

Стало відомо, коли підвищать тариф на газ в Україні

Про дату змінення тарифу натякнули у Нафтогазі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Today, у Нафтогазі досить прозоро натякнули, що наближається підвищення тарифу. Хоча офіційно ця дата не називається, під час роботи з клієнтами вона виявляється и визначити її не є особливою проблемою.

Так, споживачка звернулася до газової служби, поцікавившись, чи не можна влітку, коли витрата газу буде нижчою, заплатити наперед за споживання у майбутньому опалювальному сезоні.

У відповідь на її запит у Нафтогазі роз'яснили, що зараз у компанії діє лише один тариф на газ для населення – "Фіксований". Його вартість, як відомо, станоить 7,96 грн за кубометр. Водночас, на сьогодні жодних інших тарифів, включаючи тарифів передоплати, у компанії для населення немає. І до 30 квітня 2023 року, доки не закінчиться дія тарифу по 7,96, не передбачається. Тому зараз абоненти можуть лише розраховуватися за вже спожитий газ, а от вносити авансові платежі у них немає можливості.

"Тому, щоб дізнатися про тарифні плани, які будуть доступні влітку для клієнтів та їхні умови, стежте за новинами у фейсбуці, чат-боті Viber і Telegram та на офіційному сайті Gas.ua, щоб завжди бути у центрі подій", - підсумували в прес-службі.

Які висновки з цього треба зробити:

Після 30 квітня тариф на газ вже буде іншим. Отанніми роками в Україні жоден тариф не знижується, Тому цілком логічно припустити, що й тариф на газ із 1 травня стане вищим.

Про це натякав і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Нардеп чітко висловився з цього приводу. Він вважає, що тариф на газ для населення невиправдано занижений, і українці мають платити за цей ресурс набагато більше.



