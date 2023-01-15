15.01.2023 16:05 Дмитро Колонєй

Душа кожного харків'янина болить за Дніпро - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов висловив співчуття рідним та близьким постраждалих від обстрілу окупантів у Дніпрі



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, мер Харкова Ігор Терехов та виконавчий комітет Харківської міської ради висловлюють співчуття рідним та близьким постраждалих внаслідок ракетного удару російської армії у Дніпрі.

«Жорстокість та цинізм ворога не знають кордонів. Учора агресор завдав ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку у Дніпрі. Страшна трагедія забрала життя десятків мирних жителів, які просто перебували вдома у свій вихідний.

Душа кожного харків'янина болить за Дніпро. Молимося за тих, хто продовжує боротися за життя. Бажаємо знайти всіх зниклих живими. Бажаємо сил і терпіння пережити цю трагедію рідним та близьким загиблих, життя яких забрала ворожа ракета.

Ніколи не забудемо і не пробачимо! Країна-терорист сповна заплатить за кожен зруйнований будинок, вулицю та місто. За кожне зруйноване життя!» - сказано у співчутті.



