15.01.2023 17:23 Дмитро Колонєй

ДТП: п'яний за кермом вбив жінку у Харкові (фото)

У Харкові поліція затримала нетверезого винуватця смертельної аварії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції 30-річний водій ВАЗа, перетинаючи перехрестя, проігнорував дорожній знак та не надав проїхати автомобілю Toyota, що їхав головною дорогою.

Внаслідок зіткнення автомобілів загинула на місті 48-річна пасажирка ВАЗа. 30-річний водій та 49 і 47-річні пасажири вказаного авто із різними тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

З’ясувалося медиками, що 30-річний водій перебував нетверезим. Слідчі в приміщенні лікарні затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Якщо провина водія буде доведена, йому загрожує позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Слобідському районі Харкова водій влаштував масову ДТП



