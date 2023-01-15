    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДТП: п'яний за кермом вбив жінку у Харкові (фото)
15.01.2023  17:23   Дмитро Колонєй

ДТП: п'яний за кермом вбив жінку у Харкові (фото)

У Харкові поліція затримала нетверезого винуватця смертельної аварії.

ДТП Харків: Вбив жінку п'яний водій, який зіткнувся із Toyota
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції 30-річний водій ВАЗа, перетинаючи перехрестя, проігнорував дорожній знак та не надав проїхати автомобілю Toyota, що їхав головною дорогою. 
 
 
Внаслідок зіткнення автомобілів загинула на місті 48-річна пасажирка ВАЗа. 30-річний водій та 49 і 47-річні пасажири вказаного авто із різними тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. 
 
ДТП Харків: Вбив жінку п'яний водій, який зіткнувся із Toyota
 
З’ясувалося медиками, що 30-річний водій перебував нетверезим. Слідчі в приміщенні лікарні затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
 
ДТП Харків: Вбив жінку п'яний водій, який зіткнувся із Toyota
 
Якщо провина водія буде доведена, йому загрожує позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Слобідському районі Харкова водій влаштував масову ДТП.
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 Надзвичайні події ДТП: у Харкові загинули водій та невідома жінка-пішохід (фото) 13.01 Надзвичайні події В Слобідському районі водій влаштував масову ДТП (фото) 13.01 Надзвичайні події На харківському проспекті сталася моторошна ДТП (фото, відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 