Голодні окупанти їдять сиру картоплю, мародерять та міркують, як втекти (відео)

Про це свідчить нове перехоплення воєнної розвідки України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти лають боягузливе начальство, не вірять, що їх виведуть із передової та десятками тікають, здаючи позиції.
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Постарайтеся стримувати бажання повчати, інакше засмутите і себе, і інших. Найкраще виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
Синоптики прогнозують похмуру погоду з опадами.
У 2012 році у світі з'явилася ще одна добра традиція: відзначати Всесвітній день снігу, або Міжнародний день зимових видів спорту.
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