    
Главная Новини Харкова Армія Голодні окупанти їдять сиру картоплю, мародерять та міркують, як втекти (відео)
15.01.2023  18:09   Дмитро Колонєй

Голодні окупанти їдять сиру картоплю, мародерять та міркують, як втекти (відео)

Про це свідчить нове перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає другу про відсутність поставок їжі, мародерство та бажання якнайшвидше втекти додому:
 
 
  • «это не война, нах*й, это, бл*, ад *бучий: ни обеспечения, ни*уя нет»;
  •  2 дні сиділи у підвалі зруйнованого дому і їли сиру картоплю;
  • «здесь мы нах*й никому ненужные сидим…мне сказали, я отсюда смогу уехать либо 300-м, либо 200-м»;
  •  «как котят кидают, а нас все меньше и меньше» (із 240 солдат лишилося 94).

Источник:   ГУР Минобороны Украины
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 