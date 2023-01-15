15.01.2023 15:01 Дмитро Колонєй

Україну чекає шквал російських фейків

Про це попереджає воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, воєнна розвідка попереджає, що для підриву довіри до України з боку західних партнерів найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

Планується від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

Агресор таким чином намагається добитися зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також зібрати інформацію про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.

ГУР закликає журналістів уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.



