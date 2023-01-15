15.01.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік напав із ножем на знайомого

До лікарні було доставлено людину з ножовим пораненням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.

13 січня правоохоронці отримали інформацію про те, що до медичного закладу Харківської області було доставлено 35-річного чоловіка з ножовим пораненням.

Поліцейські встановили, що під час вживання спиртних напоїв між знайомими виникла сварка. Господар будинку схопив ніж і вдарив їм чоловіка в ділянку грудної клітини.

Потерпілий зміг дістатися додому, де йому мати викликала швидку допомогу.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України, 14 січня йому повідомлено про підозру в вчиненні злочину. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харківській області вбили підприємця . Правоохоронці його автомобіль зниклого зі слідами крові у салоні.



