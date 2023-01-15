15.01.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області вбили підприємця

Правоохоронці знайшли автомобіль зниклого зі слідами крові у салоні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Правоохоронець повідомив, що вбивство 45-річного підприємця Михайла сталося у листопаді минулого року.

Через два дні про отримання інформації про зникнення людини поліцейські знайшли його авто зі слідами крові.

«Пошук службовими собаками нічого не дав - тому провели НСРД (простіше кажучи, відстеживши злочинців по телефонам). Вона виявила, що весь ранок, коли востаннє бачили Михайла, його переслідувало авто з 2 чоловіками - сусідом Іваном та його другом.

Сусіда викликали на допит, і він в усьому зізнався. Його друг, на ім'я Володимир пообіцяв Івану гроші, якщо той стежитиме за Михайлом. За версією слідства одного ранку вони з Володимиром поїхали за підприємцем та зупинили його. Володимир вимагав гроші з підприємця, але через те, що в нього цих грошей не було - Володимир його вбив. Тіло вбитого він заховав у лісосмузі, а сам відігнав авто вбитого в інше місце»,- розповів Сергій Болвінов.

11 січня поліція затримала підозрюваного за п. 6 ч. 2 ст. 115. Умисне вбивство з корисливих мотивів - карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Сусід, який допомагав підозрюваному, також отримав підозру за ч. 4, ст. 187. Розбій, спрямований на заволодіння майном - карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, у Харківській області під час пожежі загинув чоловік



