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15.01.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

У деяких районах Харкова буде відсутня електрика

Це рішення було прийняте у зв'язку з відновлювальними роботами після ракетних ударів.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речницю АТ "Харківобленерго" Марину Шевченко. 
 
Вона повідомила, що 15 січня з 11:30 до 20:00 буде відсутнє електропостачання у деяких районах Харкова. А саме:
 
  • 602 мікрорайон;
  • Північна Салтівка;
  • селище Жуковського та на прилеглих вулицях.

Нагадаємо, 14 січня окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. В результаті атаки без електроенергії залишились всі населені пункти області. 


Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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