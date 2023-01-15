У деяких районах Харкова буде відсутня електрика

Це рішення було прийняте у зв'язку з відновлювальними роботами після ракетних ударів.
Нагадаємо, 14 січня окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. В результаті атаки без електроенергії залишились всі населені пункти області.
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