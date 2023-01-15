15.01.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

У деяких районах Харкова буде відсутня електрика

Це рішення було прийняте у зв'язку з відновлювальними роботами після ракетних ударів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речницю АТ "Харківобленерго" Марину Шевченко.

Вона повідомила, що 15 січня з 11:30 до 20:00 буде відсутнє електропостачання у деяких районах Харкова. А саме:

602 мікрорайон;

Північна Салтівка;

селище Жуковського та на прилеглих вулицях.

Нагадаємо, 14 січня окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. В результаті атаки без електроенергії залишились всі населені пункти області.



