15.01.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області під час пожежі загинув чоловік: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 14 по 15 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

На пожежі, що ймовірно трапилась через необережність під час куріння, загинув 71-річний чоловік. Подія сталась о 1:41 у його будинку в селі Волоська Балаклія, Куп’янського району. Площа горіння склала 80 кв.м. Вогонь ліквідований силами вогнеборців із села Шевченково та Лисичанська о 6:45.

10 разів рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів: в місті Харкові, місті Вовчанську, селі Грушівка Куп’янського району та Зміївської громади Чугуївського району.

Виявлено пошкодження на об’єктах критичної інфраструктури, пошкоджені дах та вибиті вікна в гуртожитку, учбовому закладі, будівлі підприємства. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма, а також села Коротич рятувальники доставили 22,5 тонн питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів.



