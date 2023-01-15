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15.01.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області під час пожежі загинув чоловік: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 14 по 15 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


ДСНС Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
На пожежі, що ймовірно трапилась через необережність під час куріння, загинув 71-річний чоловік. Подія сталась о 1:41 у його будинку в селі Волоська Балаклія, Куп’янського району. Площа горіння склала 80 кв.м. Вогонь ліквідований силами вогнеборців із села Шевченково та Лисичанська о 6:45.
 
10 разів рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів: в місті Харкові, місті Вовчанську, селі Грушівка Куп’янського району та Зміївської громади Чугуївського району. 
 
Виявлено пошкодження на об’єктах критичної інфраструктури, пошкоджені дах та вибиті вікна в гуртожитку, учбовому закладі, будівлі підприємства. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма, а також села Коротич  рятувальники доставили 22,5 тонн питної води.
 
Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів.
 
Нагадаємо, окупанти на Куп'янському напрямі намагаються покращити тактичне положення.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков, пожар
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