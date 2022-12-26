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26.12.2022  16:52   Дмитро Колонєй

Окупантів, які скаржаться на умови, увозять в невідомому напрямку (відео)

Про це йдеться у перехопленій воєнною розвідкою розмові загарбника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, військовослужбовець окупаційної армії негативно реагує на бажання дружини записати звернення до президента країни-агресорки з вимогою розібратись з усім, незважаючи на те, що за її інформацією він реагує швидко и питання вирішується. За його словами, ті військові, які скаржаться,зникають - їх вивозять невідломо куди.
 
Також він інформує жінку, що лікарні в Санкт-Петербурзі переповнені, бо там лежать лише екстрені, тяжкопоранені;
Якщо і видадуть одяг, то він не буде ц ньому ходити, бо одяг та взуття, яке видають, непридатної якості: «в ней ноги сломать, как на коньках — подошва круглая». 
І взагалі, на думку війскового, голові його держави «по-моему, вообще по х*ю».
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, перехват, украина
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