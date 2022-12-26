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26.12.2022  16:30   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 27 грудня

Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що 27 грудня дощі, на півночі та сході країни з мокрим снігом (вночі у південній частині та східних областях без істотних опадів).
 
Вночі та вранці місцями у південно-східній частині туман, у північних та північно східних областях на дорогах ожеледиця.
 
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на Прикарпатті пориви, 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
 
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; у західних областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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