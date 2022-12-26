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26.12.2022  16:16   Дмитро Колонєй

Як безпечно відсвяткувати новорічні свята: поради медиків Харкова

Медики підготувало поради, як мешканцям Харкова не зіпсувати вихідні наслідками надмірного вживання алкоголю та переїдання.

Стало відомо, як безпечно відсвяткувати новорічні свята: поради медиків Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду Харкова, медики підготували наступні рекомендації на новорічні свята:
 
  • їсти невеликими порціями, віддаючи перевагу простим нежирним стравам (наприклад, замінити смажене м’ясо запеченим, а майонез - несолодким йогуртом); 
  • вживати більше овочів та фруктів, оскільки клітковина покращує травлення; 
  • пити більше води, уникати солодких та газованих напоїв, особливо якщо  поєднуєте їх з алкоголем;  
  • не вживати в новорічну ніч велику кількість нових для вас екзотичних продуктів, оскільки це може викликати алергічну реакцію; 
  • обмежити споживання десертів із високим вмістом цукру та жирів, їх краще замінити фруктами, горіхами, желе, натуральною пастилою тощо; 
  • намагатися більше рухатися, не обмежуючи святкування лише вечерею.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  новый год, советы, харьков, украина
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