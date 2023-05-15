15.05.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Пляжний сезон у Харківській області: що повідомили рятувальники

7 місць відпочинку населення на водних об’єктах визначено на Харківщині на сьогодні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Під час брифінгу за підсумками діяльності Харківського гарнізону ДСНС протягом тижня начальник Управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергей Колосовский, розповів про місця відпочинку на воді.

Говорячи про організацію підготовки місць масового відпочинку на воді, він зауважив, що минулого року через наявність активних бойових дій під час оборони Харкова і області від російської навали, повноцінного купального сезону не відбулося. Жодного пляжу органами виконавчої влади та місцевого самоврядування офіційно не було відкрито. Проте все одно 20 загиблих осіб було вилучено з водойм. Серед них 1 дитина.

На сьогодні, коли ворога вдалось відсунути майже з усієї території Харківської області, постала необхідність організації цьогорічного купального сезону згідно встановлених законодавством норм. Але це стосується тільки тих районів області, де не відбувалось активних бойових дій та які не були окуповані. Там купання і надалі буде заборонене через високу мінну небезпеку.

Робота в цьому напрямку триває. Наразі вже визначено 7 пляжів, де буде дозволено відпочивати і купатись людям.

Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери показали, які небезпечні знахідки за минулий тиждень виявили в Харківській області.



