    
Главная Новини Харкова Влада Україна, США та Великобританія дали Путіну та Росії можливість узурпувати перемогу у Другій світовій - Ігор Терехов
15.05.2023  15:31   Дмитро Колонєй

Україна, США та Великобританія дали Путіну та Росії можливість узурпувати перемогу у Другій світовій - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заначив в інтерв’ю виданню «Бабель».


Україна, США та Великобританія дали Путіну та Росії можливість узурпувати перемогу у Другій світовій - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскьраду, в інтерв’ю мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що за перемогу у Другій світовій війні віддали життя і українці, і представники народів інших республік тодішнього СРСР, а також союзники.
 
«Україна, США та Великобританія дали Путіну та Росії можливість узурпувати перемогу у Другій світовій. Якби ми діяли разом, він не міг би сказати, що перемогу здобула Росія. Я відвідав меморіал загиблих у Вашингтоні, кожен штат має людей, яких втратив під час війни. Ми маємо проаналізувати свої помилки, маємо сказати, що не Росія перемогла, а Україна, США, Велика Британія, інші країни. Це ж ідеологія, ми маємо зрозуміти історію минулих років, і тоді вибудуємо правильну ідеологію на майбутнє», - наголосив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про створення нового Генерального плану разом із британським архітектором Норманом Фостером та підтримку міжнародних партнерів.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, узурпація перемоги рф, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 Влада Ігор Терехов: Війна змінила ментальність мешканців Харкова 15.05 Влада У Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером 14.05 Надзвичайні події Ракетним ударом у Харкові зруйновано інфраструктурний об'єкт
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 