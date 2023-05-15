15.05.2023 15:31 Дмитро Колонєй

Україна, США та Великобританія дали Путіну та Росії можливість узурпувати перемогу у Другій світовій - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заначив в інтерв’ю виданню «Бабель».



Україна, США та Великобританія дали Путіну та Росії можливість узурпувати перемогу у Другій світовій - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскьраду, в інтерв’ю мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що за перемогу у Другій світовій війні віддали життя і українці, і представники народів інших республік тодішнього СРСР, а також союзники.

«Україна, США та Великобританія дали Путіну та Росії можливість узурпувати перемогу у Другій світовій. Якби ми діяли разом, він не міг би сказати, що перемогу здобула Росія. Я відвідав меморіал загиблих у Вашингтоні, кожен штат має людей, яких втратив під час війни. Ми маємо проаналізувати свої помилки, маємо сказати, що не Росія перемогла, а Україна, США, Велика Британія, інші країни. Це ж ідеологія, ми маємо зрозуміти історію минулих років, і тоді вибудуємо правильну ідеологію на майбутнє», - наголосив Ігор Терехов.



