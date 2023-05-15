У Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню «Бабель» розповів про створенням нового Генерального плану разом із британським архітектором Норманом Фостером та заручаються підтримкою міжнародних партнерів.
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Вам можуть зробити привабливу пропозицію, яка обіцяє виявитися перспективною та прибутковою. А ось у плані здоров'я будьте обережнішими.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Про заснування Міжнародного Дня сімей було оголошено на Генеральній Асамблеї ООН 1993 року.
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