15.05.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню «Бабель» розповів про створенням нового Генерального плану разом із британським архітектором Норманом Фостером та заручаються підтримкою міжнародних партнерів.



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Мер зазначив, що провів зустрічі з азербайджанськими, американськими інвесторами, Європейським банком реконструкції і розвитку. За його словами, партнери готові вкладати кошти у будівництво метро, транспортні проєкти та відновлення житла.

«Треба бути готовими, щоб заходили інвестори і вкладали кошти в нові підприємства, де працюватимуть люди. Під час відрядження до США я знайшов розуміння і підтримку. Багатьом приватним інвесторам цікаво вкладати кошти в Харків.

Але неможливо повернути повноцінне життя в місто, якщо не відкриті школи і дитячі садки. Ми цьому приділяємо увагу, і на цьому етапі потрібна проєктна документація, бомбосховища. Важливо, щоб ми були готові з проєктами і бізнес-планами, коли закінчиться війна», - підкреслив міський голова.



