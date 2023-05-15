    
Главная Новини Харкова Влада У Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером
15.05.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню «Бабель» розповів про створенням нового Генерального плану разом із британським архітектором Норманом Фостером та заручаються підтримкою міжнародних партнерів.


РЕДПОСТ
Мер зазначив, що провів зустрічі з азербайджанськими, американськими інвесторами, Європейським банком реконструкції і розвитку. За його словами, партнери готові вкладати кошти у будівництво метро, транспортні проєкти та відновлення житла. 
 
«Треба бути готовими, щоб заходили інвестори і вкладали кошти в нові підприємства, де працюватимуть люди. Під час відрядження до США я знайшов розуміння і підтримку. Багатьом приватним інвесторам цікаво вкладати кошти в Харків.
 
Але неможливо повернути повноцінне життя в місто, якщо не відкриті школи і дитячі садки. Ми цьому приділяємо увагу, і на цьому етапі потрібна проєктна документація, бомбосховища. Важливо, щоб ми були готові з проєктами і бізнес-планами, коли закінчиться війна», - підкреслив міський голова.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, план, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 Влада У Харкові комунальники впорядковують Слобідський район 15.05 Суспільство На Харківщині правоохоронці перевірили родини, які опинилися у складних життєвих обставинах 15.05 Влада Ігор Терехов: Війна змінила ментальність мешканців Харкова
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 