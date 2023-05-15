15.05.2023 14:47 Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки загарбників залишається на окупованих територіях

Про це поінформували у воєнній розвідці України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Андрія Черняка, на окупованих територіях Півдня України залишається понад 150 тисяч окупантів. При цьому держава-агресор примусово вивозить цивільне населення з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, в тому числі й персонал захопленої АЕС в Енергодарі.

«Мова йде про людей, які або свідомо працювали на агресора, або були змушені це робити. Їм розповідають, що там скоро почнуться бойові дії, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати та працювати далі з росіянами», —

За словами представника воєнної розвідки України, так звану «евакуацію» з окупованих територій Півдня України росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів:

«Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньою підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки, насамперед, відбувається примусовий вивіз проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву», – зазначив Андрій Черняк.

Водночас представник ГУР МО України повідомив, що відведення російських бойових підрозділів ні з Запорізької, ні з Херсонської областей наразі не фіксують. На окупованих територіях цих двох регіонів зараз зосереджено орієнтовно 152 тисячі особового складу ворожих військ, і всі їхні дії вказують на те, що вони готуються до оборони.



