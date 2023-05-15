15.05.2023 14:59 Дмитро Колонєй
На Харківщині судитимуть жінку, яка допомогала окупантам у роботі з пенсіонерами
Прокуратура Харківщини завершила спецрозслідування щодо прибічниці загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації Куп’янська місцева мешканка співпрацювала з ворогом:
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добровільно обійняла посаду «и.о. начальника так званого «Управления Пенсионного фонда Харьковской области»;
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організовувала роботу по верифікації отримувачів пенсій в територіальних підрозділах, а саме так званих «Отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области»;
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займалась обліком осіб, які мають право на отримання пенсійного забезпечення;
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здійснювала набір співробітників до вказаного незаконного органу влади із роз’ясненням їм їх завдань та посадових обов’язків.
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доводила до відома своїм підлеглим всі накази та розпорядження «главы ВГА Харьковской области».
Обвинувачена перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
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