На Харківщині судитимуть жінку, яка допомогала окупантам у роботі з пенсіонерами

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Гороскоп на 15 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Вам можуть зробити привабливу пропозицію, яка обіцяє виявитися перспективною та прибутковою. А ось у плані здоров'я будьте обережнішими.

Прогноз погоди у Харкові на понеділок, 15 травня У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.