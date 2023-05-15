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15.05.2023  14:59   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть жінку, яка допомогала окупантам у роботі з пенсіонерами

Прокуратура Харківщини завершила спецрозслідування щодо прибічниці загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації Куп’янська місцева мешканка співпрацювала з ворогом:
 
  • добровільно обійняла посаду «и.о. начальника так званого «Управления Пенсионного фонда Харьковской области»; 
  • організовувала роботу по верифікації отримувачів пенсій в територіальних підрозділах, а саме так званих «Отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области»;
  • займалась обліком осіб, які мають право на отримання пенсійного забезпечення; 
  • здійснювала набір співробітників до вказаного незаконного органу влади із роз’ясненням їм їх завдань та посадових обов’язків. 
  • доводила до відома своїм підлеглим всі накази та розпорядження «главы ВГА Харьковской области». 
 
Обвинувачена перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що двох інформаторів країни-агресорки, які шукали інформацію про контрнаступ ЗСУ, затримала на Харківщині СБУ.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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