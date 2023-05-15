Комунальники розповіли про перебіг ліквідації складної аварії на проспекті Гагаріна

Бригади КП «Харківводоканал» інтенсивними темпами ліквідують аварію на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм та з глибиною залягання 6 метрів на проспекті Гагаріна, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
Вам можуть зробити привабливу пропозицію, яка обіцяє виявитися перспективною та прибутковою. А ось у плані здоров'я будьте обережнішими.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Про заснування Міжнародного Дня сімей було оголошено на Генеральній Асамблеї ООН 1993 року.
влажность:
давление:
ветер: