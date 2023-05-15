15.05.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Комунальники розповіли про перебіг ліквідації складної аварії на проспекті Гагаріна

Бригади КП «Харківводоканал» інтенсивними темпами ліквідують аварію на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм та з глибиною залягання 6 метрів на проспекті Гагаріна, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 15 травня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводвідведення» Ігор Вороненко, ремонтно-відновлювальні заходи проводяться цілодобово та в них задіяно близько 70 ремонтників та 30 одиниць спеціалізованої техніки.

«Головною причиною аварії є ворожі обстріли критичної інфраструктури міста, після яких періодично була відсутня електроенергія на стратегічних об'єктах системи водовідведення. Зокрема, це призвело до порушення гідравлічного режиму роботи на даному самопливному каналізаційному колекторі, який приймає стоки з кількох районів міста.

На час ремонтних робіт, щоб харків'яни не відчували дискомфорту, застосовуємо альтернативний варіант перекачування стоків», - наголосив Ігор Вороненко.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі продовжують відновлювати електропостачання.



