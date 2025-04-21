21.04.2025 16:25 Євген Клочко
Списки пенсіонерів для рф: на Харківщині судитимуть жінку за роботу на окупантів
На Харківщині передано до суду справу 36-річної жінки, яка погодилася працювати на російських загарбників, обійнявши посаду в незаконній структурі під прикриттям «пенсійного фонду».
Фото: Харківська обласна прокуратура
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Слідство встановило
, що під час тимчасової окупації Куп’янська російськими військами жінка активно співпрацювала з окупаційною адміністрацією. Вона добровільно прийняла пропозицію зайняти посаду «главного специалиста отдела контроля за применением пенсионного законодательства» у фейковому «управлении Пенсионного фонда Харьковской области», створеному під контролем рф.
Призначення «посадовиці» було формалізоване відповідним «розпорядженням» псевдовлади. За ынформацыэю правоохоронцыв, на новій посаді жінка виконувала вказівки загарбників, зокрема — формувала списки пенсіонерів для отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від рф. За даними слідства, такі дії мали на меті легітимізацію окупаційного режиму й підтримку проросійських настроїв на захопленій території.
Проте сховатися від правосуддя їй не вдалося — завдяки злагодженій роботі поліції та СБУ колаборантку вдалося викрити.
Наразі жінка постане перед українським судом і відповідатиме за свої дії за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Їй загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років.
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