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15.05.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Сапери показали, які небезпечні знахідки за минулий тиждень виявили в Харківській області

765 ворожих смертоносних «подарунків» ліквідували піротехніки ДСНС на Харківщині минулого тижня.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Зведений загін піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій України продовжує очищення від вибухонебезпечних предметів звільнені від окупаційних військ рф територій Харківщини. Кожен знищений ними смертоносний «подарунок» окупантів – чиєсь врятоване життя. 
 
Харківська область
 
Лише протягом минулого тижня ними здійснено 282 виїзди для проведення розмінувальних робіт. Результат – мінус 765 мін і боєприпасів. 
 
Харківська область
 
Загалом протягом періоду роботи саперів зведеного загону ДСНС на території Харківської області знайдено і знищено 60530 одиниць мін і нерозірваних боєприпасів. Очищена територія площею біля 2500 га, перевірено 275 км автомобільних доріг, 1590 км ЛЕП, 189 км газопроводів, 160 км залізничних колій, обстежено 52 об’єкти.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  міни, харків
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