15.05.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці викрили поплічницю окупантів у Харківській області

Жінка надала згоду представникам збройних сил рф на призначення її на посаду «виконуючої обов’язки господарського працівника» в селі Петрівка Куп’янського району при окупаційній владі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жінка працювала у підпорядкуванні начальника “відділу адміністративно-господарського забезпечення Шевченківського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області”.

Перебуваючи на вказаній посаді, 60-річна зловмисниця збирала необхідні документи на місцевих жителів для оформлення матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч рублів та гуманітарної допомоги від російської федерації.

Поліцейські Куп’янського РВП під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



