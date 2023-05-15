Медики розповіли, скільки людей хворіють на грип та ГРВІ у Харкові

Кількість захворілих на грип та ГРВІ останнім часом зменшується, епідпоріг не перевищений.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 травня.
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Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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