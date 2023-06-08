08.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Скільки пляжів планують відкрити у Харківській області

Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Колосовський наголосив, що відвідувати водойми на деокупованих територіях заборонено.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Харків відкриють 5 пляжів, ще 5 – у Безлюдівській громаді й по одному – в Пісочинській та Зміївській громадах.

«У 2022 році на території Харківської області не було визначено жодного місця для відпочинку людей на водних об’єктах. Так було вирішено у зв’язку з бойовими діями. На сьогодні вже визначено і готується до відкриття 12 місць. Зокрема, в Харкові буде відкрито 3 пляжі на Журавлівці та по одному – в Петренках і Олексіївському гідропарку», – сказав Сергій Колосовський.

Також Сергій Колосовський наголосив, що відвідувати водойми на деокупованих територіях заборонено, оскільки є ризик підриву на вибухонебезпечних предметах.

«Хотів би застерегти всіх громадян від відвідування водойм, лісів, лугів, узбіч там, де були активні бойові дії. На цих територіях могли здійснювати дистанційне мінування, тож будьте обережні. Можна ходити лише про твердому покриттю, де дозволено і де проведені заходи з розмінування», – додав Сергій Колосовський.