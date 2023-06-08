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08.06.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ремонтні роботи змінять рух електричок

На період проведення ремонтних робіт буде запущено автобусний маршрут.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
З 12 по 30 червня залізничне сполучення між станцією Дергачі та зупиночним пунктом Нова Козача буде відмінено у зв'язку із проведенням запланованих будівельно-монтажних робіт на перегоні Дергачі – Слатине.
 
На цей період для зручності громадян запускається автобусний маршрут м. Дергачі (пл. Привокзальна) - смт Козача Лопань (із виїздом/заїздом у Харків першого та останнього рейсу):
  • Відправлення з смт Козача Лопань: 05:40; 9:00; 17:00; 19:15 (до станції метро "Перемога") 
  • Відправлення з м. Харкова (станція метро "Перемога"): 05:00; з м. Дергачі (пл. Привокзальна): 07:00; 10:30; 18:20.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці у Харківській області відновлюють пошкоджені обстрілами газопроводи.

Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  харків, дороги
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