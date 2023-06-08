У Харківській області ремонтні роботи змінять рух електричок

На період проведення ремонтних робіт буде запущено автобусний маршрут.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці у Харківській області відновлюють пошкоджені обстрілами газопроводи.
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Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Щоб плідно працювати у групі, чітко сформулюйте вигоду кожного.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Свято, що відзначається щорічно 8 червня, нагадує кожному про ту важливу роль, яку грають океани в нашому житті.
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