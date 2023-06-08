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08.06.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначає нові зупинки деяким поїздам

Нові зупинки створені для вивчення пасажиропотоку за окремими станціями.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Так, нові зупинки будуть призначені для 9 поїздів:
 
  • №95/96 Київ — Рахів та №40/39 Запоріжжя — Солотвино отримають зупинку на станції Бердичів з 10 червня;
  • №21/22 Харків — Львів та №104/103 Львів — Краматорськ отримають зупинку на станції Гребінка з 11 червня;
  • №45/46 Ужгород — Харків отримає зупинку на станції Миколаїв-Дністровський з 15 червня;
  • №26/236 Одеса — Чернівці — Рахів отримає зупинку на станції Вигода з 15 червня;
  • №78/77 Одеса — Ковель отримає зупинку на станції Ярошенко з 23 червня;
  • №86/85 Запоріжжя — Львів буде зупинятись на станції Підзамче з 23 червня.
Новопризначений поїзд №248/247 Одеса — Київ з 2 липня отримає зупинку на станції Врадіївка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ремонтні роботи змінять рух електричок.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця
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